Спортивный агент Адама Рейдеборна заявил о желании шведского голкипера остаться в ЦСКА

Спортивный агент Адама Рейдеборна Алеша Пилко заявил, что продолжение карьеры голкипера в московском ЦСКА является для шведа приоритетом. Правда, подписанию нового контракта с вратарем руководству «красно-синих» может помешать потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передают РИА Новости.
Рейдеборн представлял клуб московских армейцев с 2021 года. Его контракт истекает 30 апреля 2023 года. Со следующего сезона российские клубы КХЛ смогут вносить в заявку на игру не более трех иностранных легионеров.
«На данный момент ведется работа по Адаму. Его приоритетное желание – остаться в ЦСКА. В этом клубе он все знает», – сказал представитель шведского спортсмена.
Шведский хоккеист Адам Рейдеборн, победивший в Чемпионате КХЛ в составе команды ЦСКА, заявил, что, если ему предложат, он продолжит играть за российский клуб. Решение спортсмена поддержала его сестра София, чем вызвала волну негатива в соцсетях.