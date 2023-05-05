Центробанк: объем наличности в обращении на территории РФ впервые превысил 17 триллионов рублей

Самый заметный скачок количества наличности в обращении произошел в сентябре 2022 года и составил 6%. При этом за весь прошедший год общий рост показателя составил около 20%. На начало мая текущего года объем наличных денег в обращении достиг отметки в 17,154 триллиона рублей.