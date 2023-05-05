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Центробанк: объем наличности в обращении на территории РФ впервые превысил 17 триллионов рублей

Экономика
Центробанк: объем наличности в обращении на территории РФ впервые превысил 17 триллионов рублей

Объем наличных денег в обращении на территории России превысил 17 триллионов рублей. Это произошло впервые за всю историю ведения соответствующей статистики, следует из данных Центробанка РФ.

Самый заметный скачок количества наличности в обращении произошел в сентябре 2022 года и составил 6%. При этом за весь прошедший год общий рост показателя составил около 20%. На начало мая текущего года объем наличных денег в обращении достиг отметки в 17,154 триллиона рублей.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора к пилотированию цифрового рубля. Орган готов производить реальные операции с реальными деньгами.
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