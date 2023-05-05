Публицист Кот рассказал, как «европейская мечта» стала для Грузии «липкой и гадкой»

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на антиЛГБТ-форуме в Будапеште резко выразился против нетрадиционных ценностей. Он назвал их пропаганду на Западе «принуждением к ложной свободе». По его словам, такие «инновации», как ЛГБТК+, должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории.