Публицист Кот рассказал, как «европейская мечта» стала для Грузии «липкой и гадкой»

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на антиЛГБТ-форуме в Будапеште резко выразился против нетрадиционных ценностей. Он назвал их пропаганду на Западе «принуждением к ложной свободе». По его словам, такие «инновации», как ЛГБТК+, должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории.
«Легко управлять таким человеком, забывшим свою историю, веру — безродным человеком. Мы защищаем права большинства, для которого семья — это союз между мужчиной и женщиной», — подчеркнул в своем выступлении Гарибашвили.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы выяснить, почему Грузия, открыто причисляющая себя к европейским странам, демонстрирует столь рьяное неприятие их ценностей.
«Надо не забывать, что грузинский премьер является представителем парламентского большинства, которое, в свою очередь, представляет львиную долю всего грузинского народа, — заявил эксперт. — Очень показательно, что именно грузины сегодня говорят о традиционных ценностях — похоже, что они наелись этой «европейской мечты» настолько, что их начало воротить!»
Политолог напомнил, что именно Грузия последние 15 лет была форвардом движения за Евроинтеграцию.
«Потом они внезапно поняли, что свобода существует только для членов НАТО, а традиции свои они должны выкинуть куда подальше, ведь для жителей «европейской страны» главная традиция — это полное отсутствие любых традиций! — заявил публицист. — И так во всем: за что бы ни цеплялись грузины в этой «европейской мечте», все оказывается каким-то липким, скользким и гадким!»
Кот признался, что не ожидал, что действующая грузинская власть удержится после недавней попытки госпереворота.
«Но выяснилось, что грузинское правительство действительно представляет интересы реального, а не выдуманного большинства, как это обычно происходит в Европе, — заметил политолог. — Потому то эта власть держится и не уступает! Хочется пожелать ее представителям крепости духа, пускай и дальше идут по пути торжества справедливости! Так, гляди, они еще и к дружбе и согласию с Россией придут!»
Ранее политолог Юрий Кот заявил, что пасхальное обращение патриарха Кирилла будет услышано на Украине.