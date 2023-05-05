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Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Происшествия
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Сирена звучит уже второй раз за сутки.

Согласно информации на сайте профильной карты, тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Также в городе Никополь предупреждают об угрозе артобстрела.

Сегодня, 5 мая, сирена звучала в Киеве, а также 12 областях страны. Вскоре после объявления воздушной тревоги, в украинской столице прозвучал взрыв. По предварительной информации, по территории государства был нанесен масштабный ракетный удар.
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