Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Сирена звучит уже второй раз за сутки.
Согласно информации на сайте профильной карты, тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Также в городе Никополь предупреждают об угрозе артобстрела.
Сегодня, 5 мая, сирена звучала в Киеве, а также 12 областях страны. Вскоре после объявления воздушной тревоги, в украинской столице прозвучал взрыв. По предварительной информации, по территории государства был нанесен масштабный ракетный удар.