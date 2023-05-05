Оперный певец Михаил Гаврилов пригласил единомышленников на свой онлайн-концерт в соцсети ЯRUS

Отдельное творческое направление для меня связано с патриотическим репертуаром и песнями военных лет, которые можно назвать уже классикой, мемориальным музыкальным материалом, символами эпохи. Впервые я начал исполнять военные песни, когда мне было 15 лет. Так сложилось что в 2015-2016 годах, когда только начиналось шествие Бессмертного полка, меня пригласили к сотрудничеству, и я с радостью откликнулся, понимая значимость сохранения памяти о наших героях, событиях, истории. Ведь в песнях той поры есть правдивое отражение событий, человеческих переживаний и героических подвигов.