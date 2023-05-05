Оперный певец Михаил Гаврилов пригласил единомышленников на свой онлайн-концерт в соцсети ЯRUS

Колонный зал Дома Союзов, Кремлевский дворец, Петербургские Капелла и Филармония, концертные залы Италии, Греции, Португалии и Японии: пользователем платформы стал голос «Бессмертного полка» — Михаил Гаврилов.
О выступлениях на мировых сценах, любви к России и предстоящем концерте ко Дню Победы, прямая трансляция которого состоится в соцсети ЯRUS 9 мая, исполнитель рассказал в эксклюзивном интервью.
— Вы — известный оперный исполнитель и голос «Бессмертного полка». Расскажите о вашем творчестве.
— Благодаря маме, я начал заниматься музыкой еще в несознательном возрасте — где-то с 3-4-х лет. Потом были пройдены все ступени профессионального музыкального образования и научной Аспирантуры. Уверен, что любой профессии надо учиться. А профессия актера, вокалиста требует долгого погружения и всестороннего развития: в общей сложности я учился более 20 лет и продолжаю совершенствоваться по сей день.
С 9 лет исполнял ведущие сольные партии на сцене Мариинского театра, гастролировал по всему миру, пел со звездами мировой оперы: это и определило мою дальнейшую судьбу и, вероятно, музыкальный вкус и тягу к академическим жанрам, в которых я работаю сегодня, выступая на различных сценах, среди которых — Колонный зал Дома Союзов, Кремлевский дворец, Петербургские Капелла и Филармония, концертные залы Италии, Греции, Португалии и Японии, куда я в четвертый раз отправлюсь уже в сентябре.
Отдельное творческое направление для меня связано с патриотическим репертуаром и песнями военных лет, которые можно назвать уже классикой, мемориальным музыкальным материалом, символами эпохи. Впервые я начал исполнять военные песни, когда мне было 15 лет. Так сложилось что в 2015-2016 годах, когда только начиналось шествие Бессмертного полка, меня пригласили к сотрудничеству, и я с радостью откликнулся, понимая значимость сохранения памяти о наших героях, событиях, истории. Ведь в песнях той поры есть правдивое отражение событий, человеческих переживаний и героических подвигов.
Для меня по сей день творческое служение в Бессмертном полку России — одна из главных миссий: я всегда откликаюсь на идеи Исполкома движения и некоторые проекты инициирую и провожу сам с поддержкой неравнодушных людей и организаций.
— Что лично для вас значит празднование Дня Победы?
— Для меня День Победы — главный праздник, как и для большинства соотечественников.
— Что вызывает у вас наибольшую гордость?
— Если вижу, что люди нуждаются в моей деятельности, если она поддерживает, направляет, помогает преодолеть трудности и невзгоды — это для меня наивысшая награда.
Стараюсь уделять время благотворительности и периодически выступаю перед военнослужащими, детьми, оставшимися без родителей. Был в Донецке и прифронтовых городах, а недавно пел на большом концерте в Москве в поддержку участников СВО. Никого не осуждаю и не принуждаю к своему мнению, однако, для себя твердо знаю, что я со своей родной страной, с моей Родиной.
— Приоткройте завесу предстоящей праздничной программы на 9 мая.
— Это будет необычный концерт: сочетание одного из фортов Кронштадта и песен военных лет — священных музыкальных реликвий, с которыми наши деды и прадеды победили. Концертная программа пройдет в сопровождении ансамбля петербургских музыкантов.
— Планируете ли вы в перспективе развивать блог в соцсети ЯRUS?
— Да, мне интересно все новое. Надеюсь с помощью отзывчивой команды ЯRUS разобраться и понять алгоритм новой для себя соцсети. Пользуясь случаем, приглашаю дружить всех, кому близка моя творческая деятельность и жизненная позиция. До встречи в соцсети ЯRUS!
Онлайн-трансляция праздничного концерта, посвященного Дню Великой Победы, пройдет в российской социальной сети ЯRUS 9 мая. Скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.