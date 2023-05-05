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Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова были готовы к попыткам покушения

Общество
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова были готовы к попыткам покушения

Крымские чиновники были готовы к возможным покушениям со стороны Киева. Об этом заявил глава Государственного совета республики Владимир Константинов.

По его словам, попытки террористических актов украинская сторона предпринимает не первый раз. С первого дня крымского референдума Киев пытался реализовать покушение на тогда еще несформированный Верховный совет.

«Скажу откровенно, это никого не напугало. Мы занимаемся безопасностью Крыма», — добавил Константинов в беседе с ИА SM.News.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, мэра Ялты Янину Павленко и самого Константинова.
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