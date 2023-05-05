Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова были готовы к попыткам покушения

Крымские чиновники были готовы к возможным покушениям со стороны Киева. Об этом заявил глава Государственного совета республики Владимир Константинов.
По его словам, попытки террористических актов украинская сторона предпринимает не первый раз. С первого дня крымского референдума Киев пытался реализовать покушение на тогда еще несформированный Верховный совет.
«Скажу откровенно, это никого не напугало. Мы занимаемся безопасностью Крыма», — добавил Константинов в беседе с ИА SM.News.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, мэра Ялты Янину Павленко и самого Константинова.