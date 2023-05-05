Онколог Иван Карасев назвал повышение температуры без признаков ОРВИ симптомом развития рака

Среди тревожных признаков, которые могут сигнализировать о развитии злокачественной опухоли, врач перечислил: появление новообразований на теле, высокую температуру без признаков простуды и изменения в работе ЖКТ. Карасев напомнил, что симптомы не обязательно будут указывать на развитие онкологического заболевания, однако обследование у специалиста в таких случаях не будет лишним.