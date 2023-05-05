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Школьник угнал у матери BMW и врезался в патрульную машину на Октябрьской набережной в Петербурге

Происшествия
Школьник угнал у матери BMW и врезался в патрульную машину на Октябрьской набережной в Петербурге

Несовершеннолетний петербуржец угнал у своей матери BMW-320d и попал в ДТП на Октябрьской набережной. Пытаясь уйти от погони ДПС, школьник врезался в патрульную машину, сообщается в Telegram-канале «Петербургская полиция».

По данным правоохранителей, подросток решил позаимствовать дорогостоящий автомобиль у матери, проживавшей в Приморском районе. Узнав о пропаже BMW, 39-летняя женщина обратилась в полицию. Стражи порядка обнаружили угонщика на Октябрьской набережной и стали его преследовать.

Юноша предпринял попытку сбежать от погони, но не справился с управлением и столкнулся с патрульной машиной. Подростка задержали, а потом передали законному представителю. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что ДТП с участием подростка произошло в Свердловской области. Несовершеннолетний на самокате сбил 71-летнюю женщину, которая в результате получила четыре перелома и перенесла несколько операций, сообщало URA.RU.
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