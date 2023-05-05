Депутат Картаполов выступил с предложением о создании горячей линии для сообщений о БПЛА

В качестве примера Картаполов привел сообщения о том, что беспилотники, долетевшие до Кремля в ночь на 3 мая, заметили еще в Подмосковье. Глава комитета ГД по обороне понимает, что в случае создания подобного канала связи могут появляться ложные сообщения, но это, по его мнению, лучше, чем свободное продвижение вражеских дронов над территориями России.