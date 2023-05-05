Депутат Картаполов выступил с предложением о создании горячей линии для сообщений о БПЛА

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил создать горячую линию для сообщений о беспилотниках.
По мнению государственного деятеля, отдельный канал связи необходим, чтобы информация о летящих БПЛА поступала максимально оперативно. Картаполов считает, что нужен «какой-то короткий номер», чтобы люди имели возможность быстро позвонить и доложить важную информацию в соответствующие службы.
В качестве примера Картаполов привел сообщения о том, что беспилотники, долетевшие до Кремля в ночь на 3 мая, заметили еще в Подмосковье. Глава комитета ГД по обороне понимает, что в случае создания подобного канала связи могут появляться ложные сообщения, но это, по его мнению, лучше, чем свободное продвижение вражеских дронов над территориями России.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Минтранс РФ и Росавиацию ввести временный мораторий на использование БПЛА.