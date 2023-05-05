Премьера военной драмы «Расправляя крылья» о советской летчице состоится 8 мая в Сети

В художественном фильме «Расправляя крылья» режиссера Ольги Музалевой показана история советской летчицы Анны Петровой, которая после ранения вернулась на фронт отомстить немецкому солдату за смерть любимого человека. Об этом пишет «Культуромания».
Известно, что главную героиню в военной мелодраме играет актриса Екатерина Шпица. Помимо нее, в съемках кинокартины участвовал погибший актер Сергей Пускепалис, у которого эта роль стала одной из последних.
Следует отметить, что эксклюзивная премьера кинокартины пройдет в онлайн-кинотеатре Kion в преддверии Дня Победы — 8 мая. Над сценарием работали Юсуп Разыков, Сергей Иванов и Виталий Андреев.