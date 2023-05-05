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Шестиклассница из Набережных Челнов пришла в школу с пистолетом и газовым баллончиком

Происшествия
Шестиклассница из Набережных Челнов пришла в школу с пистолетом и газовым баллончиком

Учащаяся шестого класса из Набережных Челнов пришла в учебное учреждение с огнестрельным оружием и газовым баллончиком.

Согласно новостному порталу Argumenti.ru, инцидент произошел 5 мая, в пятницу. Одноклассницы девочки слышали выстрел в школе, указывается в материале. В настоящий момент сотрудники следственных органов выясняют детали инцидента. В сообщении подчеркивается, что прежде шестиклассница обещала друзьям из школы устроить сюрприз в виде стрельбы.

Прежде стало известно, что арестованный в Младеноваце мужчина будет заключен под стражу пожизненно. Ранее он устроил стрельбу, в результате которой скончались восемь человек.
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