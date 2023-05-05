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Петербургский атмосферный музыкальный проект ROOF FEST откроется концертом Елки 31 мая

Шоу-бизнес
Петербургский атмосферный музыкальный проект ROOF FEST откроется концертом Елки 31 мая

Очередной сезон петербургского атмосферного музыкального проекта ROOF FEST откроется большим концертом российской поп-певицы Елки. Концерт пройдет 31 мая.

Исполнительница споет свои лучшие хиты — «Не брошу на полпути», «Город обмана», «Мир открывается», «Грею счастье», «Не брошу на полпути» и другие.

«Живые концерты Лизы — это сильнейшая музыкальная команда, идеальный звук и неожиданные аранжировки», — цитирует организаторов издание «Петербургский дневник».

Фестиваль пройдет с мая по сентябрь. За это время в рамках ROOF FEST примут участие известные российские музыканты Вячеслав Бутусов, Ева Польна, Леонид Агутин, Лолита и другие артисты.

Еще одно традиционное летнее музыкальное событие в РФ — фестиваль «Нашествие» пройдет с 4 по 6 августа. Площадкой проведения серии концертов станет Калужская область.
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