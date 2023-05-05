Груженный подсолнечным маслом Mercedes столкнулся с пятью легковушками в Краснодарском крае

Перевозивший подсолнечное масло грузовой Mercedes столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Массовая авария произошла на автодороге поселок Соленый — Порт Кавказ. Грузовик в какой-то момент нарушил дистанцию и столкнулся с находящимися перед ним авто. В итоге участниками ДТП стали шесть машин.
В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали. Также среди последствий — частичная утечка масла на дорогу.
Ранее два автомобиля столкнулись в Псковской области. Жертвой ДТП стал один из водителей.