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Груженный подсолнечным маслом Mercedes столкнулся с пятью легковушками в Краснодарском крае

Происшествия
Груженный подсолнечным маслом Mercedes столкнулся с пятью легковушками в Краснодарском крае

Перевозивший подсолнечное масло грузовой Mercedes столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Массовая авария произошла на автодороге поселок Соленый — Порт Кавказ. Грузовик в какой-то момент нарушил дистанцию и столкнулся с находящимися перед ним авто. В итоге участниками ДТП стали шесть машин.

В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали. Также среди последствий — частичная утечка масла на дорогу.

Ранее два автомобиля столкнулись в Псковской области. Жертвой ДТП стал один из водителей.
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