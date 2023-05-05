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Врио губернатора Запорожской области заявил о владении ситуацией на линии боестолкновения до 150 км в глубину

Политика
Врио губернатора Запорожской области заявил о владении ситуацией на линии боестолкновения до 150 км в глубину

Власти Запорожской области владеют ситуацией на линии боестолкновения до 150 километров вглубь. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, передает Telegram-канал Mash на Донбассе.

В Запорожской области понимают, что в ближайшее время произойдет контрнаступление ВСУ, отметил врио губернатора. Накануне Балицкий анонсировал эвакуацию мирного населения из 18 прифронтовых населенных пунктов.

Ранее политик также объявил временный запрет на торговлю большей частью алкогольной продукции в Запорожской области. В регионе нельзя будет осуществлять реализацию практически всех видов спиртного в период с 5 мая по 3 августа 2023 года. Исключение составят лишь некоторые слабоалкогольные напитки.
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