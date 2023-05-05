Врио губернатора Запорожской области заявил о владении ситуацией на линии боестолкновения до 150 км в глубину

Ранее политик также объявил временный запрет на торговлю большей частью алкогольной продукции в Запорожской области. В регионе нельзя будет осуществлять реализацию практически всех видов спиртного в период с 5 мая по 3 августа 2023 года. Исключение составят лишь некоторые слабоалкогольные напитки.