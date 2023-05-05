Школьник из Москвы начал записывать интервью про родственников-ветеранов ВОВ известных людей

В социальных сетях Артема уже можно ознакомится с некоторыми его работами. Так, в феврале молодой человек успешно проинтервьюировал Дмитрия Goblin Пучкова. Во время эфира блогер рассказал о ЧВК Редан, фильме «Праведник», затронул вопрос о снарядах для ЧВК «Вагнер», а также высказался о современном образовании.