Школьник из Москвы начал записывать интервью про родственников-ветеранов ВОВ известных людей

17-летний школьник из Москвы Артем Олоничев выступил с инициативой записывать ролики с известными людьми об их родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
В социальных сетях Артема уже можно ознакомится с некоторыми его работами. Так, в феврале молодой человек успешно проинтервьюировал Дмитрия Goblin Пучкова. Во время эфира блогер рассказал о ЧВК Редан, фильме «Праведник», затронул вопрос о снарядах для ЧВК «Вагнер», а также высказался о современном образовании.
Недавно он также начал реализовывать свою новую идею в рамках Безсмертного полка. Артем приглашает к себе известных политологов, экономистов и блогеров, которые рассказывают о своих предках-участников Великой Отечественной войны.
Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Толмачев поделился историей своей бабушки о 9 мая 1945 года.