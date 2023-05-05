Минфин США продлил сроки по энергосделкам с ключевыми банками РФ до 1 ноября

США продлили сроки по сделкам с энергоносителями с ключевыми банками России, попавшими под санкции, до 1 ноября 2023 года. Об этом свидетельствует опубликованная 5 мая генеральная лицензия Минфина Соединенных Штатов.
В лицензии отмечается, что с ЦБ РФ, «Внешэкономбанком», банком «Открытие», «Совкомбанком», Сбербанком, ВТБ, «Альфа-банком», «Росбанком» и любыми организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, разрешены все связанные с энергоносителями сделки до 07:01 по московскому времени 1 ноября 2023 года. Речь идет о транзакциях, ранее запрещенных соответствующим президентским указом, на основе которого были введены американские рестрикции.
Под «связанными с энергоносителями» в документе подразумеваются сделки, затрагивающие добычу, перегонку, транспортировку различных видов топлива, в том числе нефти и газа. В эту же категорию попадают контракты на производство и передачу электроэнергии, которую произвели, к примеру, на ядерных и тепловых станциях или из возобновляемых источников энергии.
Ранее стало известно о том, что представители Минфина США посетят Казахстан, Кыргызстан и ряд стран Европы для обсуждения антироссийских санкций.