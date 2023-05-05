Минфин США продлил сроки по энергосделкам с ключевыми банками РФ до 1 ноября

В лицензии отмечается, что с ЦБ РФ, «Внешэкономбанком», банком «Открытие», «Совкомбанком», Сбербанком, ВТБ, «Альфа-банком», «Росбанком» и любыми организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, разрешены все связанные с энергоносителями сделки до 07:01 по московскому времени 1 ноября 2023 года. Речь идет о транзакциях, ранее запрещенных соответствующим президентским указом, на основе которого были введены американские рестрикции.