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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: договор с «Газпромом» обеспечивает энергетическую безопасность страны

Политика
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: договор с «Газпромом» обеспечивает энергетическую безопасность страны

Договор Будапешта с российской компанией «Газпром» обеспечивает энергетическую безопасность Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Политик также опроверг сообщения о якобы переплатах Будапешта за российский газ. Самые тяжелые времена энергетического кризиса в Венгрии прошли относительно легко, властям не пришлось вводить никаких ограничений.

«Наше газоснабжение всегда было обеспечено, а с этим договором и будет обеспечено», — заключил Сийярто в ходе пресс-конференции.

Ранее министр ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его комментарий о якобы «неадекватном» поведении Венгрии как члена НАТО. По словам Сийярто, это решать не киевскому лидеру.
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