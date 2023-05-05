В Германии вандалы повредили 14 надгробий на мемориальном комплексе «Зееловские Высоты»

Следует отметить, что мемориальное кладбище «Зееловские высоты» было открыто 27 ноября 1945 года в районе Меркиш-Одерланд на востоке Германии. Битва в Зелове стала одним из самых кровопролитных сражений конца Великой Отечественной войны. В результате столкновений погибли около 33 тысяч советских солдат и примерно 12 тысяч бойцов немецкой армии.