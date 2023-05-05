В Германии вандалы повредили 14 надгробий на мемориальном комплексе «Зееловские Высоты»

Немецкие правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия для выяснения причин и обстоятельств инцидента на мемориальном комплексе «Зееловские Высоты». Об этом сообщает местная телерадиокомпания RBB.
По предварительным данным, неизвестные преступники проникли на территорию в период с прошлого воскресенья по минувшую среду и опрокинули 14 надгробий. Местная полиция в настоящий момент занимается поиском хулиганов и допросом свидетелей, также возбуждено дело «о нарушении покоя умерших».
Следует отметить, что мемориальное кладбище «Зееловские высоты» было открыто 27 ноября 1945 года в районе Меркиш-Одерланд на востоке Германии. Битва в Зелове стала одним из самых кровопролитных сражений конца Великой Отечественной войны. В результате столкновений погибли около 33 тысяч советских солдат и примерно 12 тысяч бойцов немецкой армии.
Ранее дети в возрасте 10–11 лет разрушили более 40 надгробий на кладбище в Амурской области.