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Минобороны РФ: Вашингтон вербовал украинцев со знаниями в области оружия массового поражения

Армия
Минобороны РФ: Вашингтон вербовал украинцев со знаниями в области оружия массового поражения

Соединенные Штаты Америки вербовали украинских граждан со знаниями в области оружия массового поражения. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны России.

Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. Так заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты армии РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга.

«Одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения», — указал он.

Ранее сообщалось, что глава российского военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал вооружение и технику для зоны специальной военной операции.
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