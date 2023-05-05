Минобороны РФ: Вашингтон вербовал украинцев со знаниями в области оружия массового поражения

Соединенные Штаты Америки вербовали украинских граждан со знаниями в области оружия массового поражения. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны России.
Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. Так заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты армии РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга.
«Одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения», — указал он.
Ранее сообщалось, что глава российского военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал вооружение и технику для зоны специальной военной операции.