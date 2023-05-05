«К нам никто не обращался»: Пригожин заявил, что ситуация с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» не изменилась

Как отметили журналисты MOS. NEWS, это произошло после официального обращения Евгения Пригожина к Минобороны РФ и Генштабу относительно «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер». В связи с этим корреспонденты спросили у бизнесмена, решится ли, по его мнению, проблема с боеприпасами у «музыкантов» после новых поручений Шойгу.