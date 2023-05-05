«К нам никто не обращался»: Пригожин заявил, что ситуация с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» не изменилась

ЧВК «Вагнер» не получила ни одного ответа от российского командования на свои запросы относительно боеприпасов. Такое заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу совершил рабочий визит в штаб объединенной группировки российских войск в Ростове-на-Дону, где провел инспекцию готовности боевой техники и вооружения в Южном военном округе. Также министр дал поручение генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопрос предоставления находящимся в зоне проведения спецоперации подразделениям необходимого оружия.
Как отметили журналисты MOS. NEWS, это произошло после официального обращения Евгения Пригожина к Минобороны РФ и Генштабу относительно «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер». В связи с этим корреспонденты спросили у бизнесмена, решится ли, по его мнению, проблема с боеприпасами у «музыкантов» после новых поручений Шойгу.
«Я не в курсе того, какие были даны поручения. К нам никто не обращался, на наши многочисленные письма по боеприпасам ни одного ответа на сегодня нет. Мой официальный представитель ЧВК "Вагнер", Герой России Трошев при генеральном штабе никакой информации не получал, с ним никто не общается», — приводит аудиокомментарий Пригожина его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин официально проинформировал российских военачальников о выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска) 10 мая. По словам основателя «оркестра», причина заключается в нежелании МО РФ предоставлять «музыкантам» боеприпасы.