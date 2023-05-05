Театрального режиссера Евгению Беркович арестовали по делу об оправдании терроризма

Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия и избрала в отношении Беркович меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 июля 2023 года. Согласно материалам уголовного дела, следственные действия в отношении обвиняемых начались после размещения на видеохостинге YouTube читки указанной пьесы. Напомним, что в поставленном спектакле речь идет о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию.