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Театрального режиссера Евгению Беркович арестовали по делу об оправдании терроризма

Происшествия
Театрального режиссера Евгению Беркович арестовали по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович по уголовному делу об оправдании терроризма. Автор спектакля «Финист—Ясный Сокол» пробудет за решеткой в течение двух месяцев, пишет РИА Новости.

Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия и избрала в отношении Беркович меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 июля 2023 года. Согласно материалам уголовного дела, следственные действия в отношении обвиняемых начались после размещения на видеохостинге YouTube читки указанной пьесы. Напомним, что в поставленном спектакле речь идет о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию.

До этого в СМИ появилась информация, что Беркович задержали в Москве. Она и драматург Светлана Петрийчук проходили по делу в качестве свидетелей, но потом следователи изменили их статус на «подозреваемые».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру матери режиссера Евгении Беркович в Петербурге. По словам женщины, причиной стал спектакль «Финист—Ясный Сокол», поставленный ее дочерью.
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