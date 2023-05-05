Азербайджанский политолог Назакет Мамедова: Победа над фашизмом — это общий подвиг народов СССР

Но, к сожалению, мировой империализм опять запускает свои «щупальца» в нашу великую Родину — и на этот раз их местные сообщники тоже не остаются в стороне. Я не знаю, воевали ли против гитлеровцев или сотрудничали с ними предки этих людей, поддерживающих сейчас новых нацистов и пытающихся забыть историю. Скорее всего, второй вариант. Видимо, предательство тоже передается по наследству. Генетические и идейные потомки бандеровцев, власовцев и сегодня сотрудничают с Западными империалистами, которые и тогда поддержали фашистов против СССР, как и сейчас неонацистов против России. Они как 80 лет назад не хотели, чтобы мы — советские люди жили мирно, спокойно, в благополучии и процветании, так и сегодня — нам опять объявлена война. Они хотят захватить наши земли и человеческие ресурсы, превратить людей в рабов под эгидой «демократии». Я очень сожалею, что многие попали в эту ловушку Запада. Ведь, чтобы понять, что сейчас происходит на всем постсоветском пространстве, да и в мире, не надо быть профессором, достаточно слушать и слышать своих бабушек и дедушек, знать историю совей семьи. Ведь события военных лет: рассказы наших предков об ужасах немецкой оккупации, голоде, концлагерях, кровопролитных сражениях и счастливом дне, когда была объявлена Победа, — остались в памяти каждого советского человека.