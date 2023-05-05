Азербайджанский политолог Назакет Мамедова: Победа над фашизмом — это общий подвиг народов СССР

В преддверии великого праздника — Дня Победы, азербайджанский политолог Назакет Мамедова высказалась о том, что гражданам постсоветских стран недопустимо забывать о подвиге своих дедов и прадедов. Поскольку победа над гитлеровской Германией — это общая заслуга всех народов СССР, которую надо чтить.
В авторской колонке для ФАН она подчеркнула, что нынешние пособники коллективного Запада в постсоветских республиках всеми силами пытаются стереть память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Политолог рассказала, что ее фактически выставили «врагом», когда она заступилась за школьников, которые прикрепили георгиевские ленточки в честь 9 мая. Таким образом коверкая история и вычеркивается понятие, что Победа над фашизмом — это общее достояние всех народов Советского Союза.
Видимо, предательство тоже передается по наследству. Колонка Назакет Мамедовой
Я помню с детства дом, где я родилась. Пейзаж, который рисовал русский художник, знакомый дедушки и старый портрет двух молодых парней. Они были братьями бабушки, которые как все отважные советские люди ушли на фронт, чтоб выполнить свой долг перед Родиной и больше не вернулись. Брат бабушки по матери, будучи юношей, тоже отправился на войну и также, как и миллионы других защитников, пожертвовал своей жизнью во имя свободы от фашизма. Все три моих деда, как и миллионы простых советских людей воевали против гитлеровских оккупантов, чтоб спасти свою Родину и человечество в целом. Мои родные дедушки и бабушки всегда с ужасом вспоминали дни Великой Ответственной войны, которые они застали, будучи детьми. Они всегда произносили такую фразу: пусть эти дни больше никогда не вернутся.
Но, к сожалению, мировой империализм опять запускает свои «щупальца» в нашу великую Родину — и на этот раз их местные сообщники тоже не остаются в стороне. Я не знаю, воевали ли против гитлеровцев или сотрудничали с ними предки этих людей, поддерживающих сейчас новых нацистов и пытающихся забыть историю. Скорее всего, второй вариант. Видимо, предательство тоже передается по наследству. Генетические и идейные потомки бандеровцев, власовцев и сегодня сотрудничают с Западными империалистами, которые и тогда поддержали фашистов против СССР, как и сейчас неонацистов против России. Они как 80 лет назад не хотели, чтобы мы — советские люди жили мирно, спокойно, в благополучии и процветании, так и сегодня — нам опять объявлена война. Они хотят захватить наши земли и человеческие ресурсы, превратить людей в рабов под эгидой «демократии». Я очень сожалею, что многие попали в эту ловушку Запада. Ведь, чтобы понять, что сейчас происходит на всем постсоветском пространстве, да и в мире, не надо быть профессором, достаточно слушать и слышать своих бабушек и дедушек, знать историю совей семьи. Ведь события военных лет: рассказы наших предков об ужасах немецкой оккупации, голоде, концлагерях, кровопролитных сражениях и счастливом дне, когда была объявлена Победа, — остались в памяти каждого советского человека.
К сожалению, на этот раз враг идеологически более хитроумно готовился к войне с нами. Воспользовавшись распадом нашей Родины в 1991 году, он уже более 30 лет ведет пропаганду против уже несуществующего СССР. При этом противник, в лице коллективного Запада и местных пособников, старается не только приуменьшить роль Советского Союза в Победе над фашизмом, но и самым наглым образом занимается фальсификацией истории.
В прошлом году, когда в одних из школ в Баку случился скандал, связанный с использованием Георгиевской ленточки, я дала интервью, в котором высказала свою точку зрения относительно ситуации.
«Я не считаю пропагандой СССР то, что вчера в средней школе по случаю 9 мая учащиеся носили Георгиевскую ленту на воротничках и надевали на головы советские пилотки. Потому что Георгиевская лента — это символ Победы в Великой Отечественной войне. С другой стороны, СССР был нашей Родиной на протяжении 70 лет. Считаю важным передать историю такой, какая она есть. Вы знаете, что сотни тысяч азербайджанцев сражались за страну, погибли и проявили героизм. Как мы можем подвести черту над этим? Историю не переписывают, не изменяют, не исправляют по нашему желанию. Она должна преподаваться такой, какая она есть. Эти вопросы, происходящие сегодня в мире, не должны иметь никакого влияния на историю Великой Отечественной войны. Историю нужно помнить с уважением и благоговением. Нельзя считать правильным отрицание Победы и ее символов, за которые миллионы людей отдали свои жизни и добились упорным трудом. Это Победа всех союзных республик и всего советского народа. Есть праздники и исторические события, которые являются символом не одного народа, а всего человечества. Литовский сейм и молдавский парламент запретили это, и это огромная ошибка. Это не только символ России или СССР, но и предмет обсуждения в антироссийском мире. Я думаю, мы должны не бороться с символами, а реально смотреть на историю. Ведь в то время Азербайджан не был независимой республикой, он был частью СССР. Нельзя отрицать Победу, достигнутую ценой миллионов жизней. Никто не имеет на это право. Это наша славная история и каждый из нас должен гордиться этим. Не надо бороться с историческими реалиями, а смотреть на них объективно и делать из них правильные выводы», — заявила тогда я.
Если резюмировать, в своем ответе прессе я указала на то, что использование георгиевской ленточки, как символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне не должно подвергаться критике. Мы должны знать и помнить нашу общую историю и подвиги наших предков. Однако адекватной реакции я тогда не получила. Меня объявили чуть ли не врагом народа. Все это очень печально. Значит, усилия врага не проходят даром. Но лично я считаю своим долгом отдать дань памяти подвигу наших предков, поэтому каждый год посещаю памятник Великой Победы в Баку.