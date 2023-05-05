Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о гибели местного жителя в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка.
Поступила информация о последствиях ударов ВСУ по поселку городского типа Александровка Петровского района города Донецк. В результате артиллерийского залпа погиб мужчина 1987 года рождения. Отмечается, что обстрел настиг его на улице Кирова.
На данный момент поселок Александровка находится без водоснабжения, а электричество работает с перебоями из-за постоянных обстрелов.
Ранее Кулемзин сообщил о гибели мужчины 1970 года рождения в результате ударов по Петровскому району Донецка. Помимо этого, от обстрела пострадала женщина 1938 года рождения.