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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ

Происшествия
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о гибели местного жителя в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка.

Поступила информация о последствиях ударов ВСУ по поселку городского типа Александровка Петровского района города Донецк. В результате артиллерийского залпа погиб мужчина 1987 года рождения. Отмечается, что обстрел настиг его на улице Кирова.

На данный момент поселок Александровка находится без водоснабжения, а электричество работает с перебоями из-за постоянных обстрелов.

Ранее Кулемзин сообщил о гибели мужчины 1970 года рождения в результате ударов по Петровскому району Донецка. Помимо этого, от обстрела пострадала женщина 1938 года рождения.
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