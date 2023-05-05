Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре рассказал о перспективах сотрудничества с Мали в борьбе с терроризмом

Уагадугу, 5 мая. Глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре высоко оценил перспективы сотрудничества с Мали в области обеспечения безопасности.
В интервью прессе президент затронул вопрос совместных с Бамако действий в противостоянии радикальным группировкам. Национальный лидер отметил, что сложившийся тандем двух государств позволяет успешно бороться с терроризмом.
Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига и представители Буркина-Фасо в рамках рабочей встречи обсудили возможность создания федерации двух стран. Политики оценили ситуацию безопасности в регионе и пришли к выводу о том, что квалификация военных Бамако и Уагадугу позволяет обмениваться разведывательными данными и опытом обучения личного состава армий.
Кроме того, в феврале чиновники соседствующих государств рассмотрели проект по созданию единого рынка для консолидации их экономического потенциала. По мнению дипломатов, работа на совместной торговой платформе заложит основы для политической интеграции.