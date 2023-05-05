Третьего обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа заключили под стражу на два месяца

Ранее сообщалось, что группа лиц избила баскетболиста. Получивший травмы спортсмен был госпитализирован. По данному факту возбудили уголовное дело. Суд постановил поместить двух обвиняемых в СИЗО. После инцидента в столице один из нападавших обвинил Шведа в том, что он сам устроил потасовку, передает URA.RU.