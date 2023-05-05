Третьего обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа заключили под стражу на два месяца

Суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Его поместят в СИЗО.
Фигурант уголовного дела будет под арестом два месяца — до 2 июля. Ему избрана аналогичная мера пресечения, как и двум другим обвиняемым в нападении на спортсмена.
Ранее сообщалось, что группа лиц избила баскетболиста. Получивший травмы спортсмен был госпитализирован. По данному факту возбудили уголовное дело. Суд постановил поместить двух обвиняемых в СИЗО. После инцидента в столице один из нападавших обвинил Шведа в том, что он сам устроил потасовку, передает URA.RU.