Концерты российской певицы Пелагеи ко Дню Победы в Сербии перенесут из-за стрельбы в Младеноваце

Выступления российской певицы Пелагеи в сербских городах, Белграде и Нови-Саде, ко Дню Победы перенесут в связи с инцидентами со стрельбой в Младеноваце.
«Посольство РФ в Сербии и Русский дом в Белграде уполномочены официально сообщить о принятом решении перенести концерты российской певицы Пелагеи», — сказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Русского дома.
При этом он добавил, что о новой дате выступлений будет подготовлен дополнительный анонс.
Сегодня, 5 мая, мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, где погибли восемь человек, 13 были ранены. Глава МВД страны Братислав Гашич назвал случившееся самым настоящим террористическим актом.