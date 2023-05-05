Председатель СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения смоленского школьника

Сейчас первоклассник проходит лечение. Он и без того страдал ослабленным зрением и как теперь скажется полученная травма — неизвестно. Отец пострадавшего ребенка заявил, что у него нет претензий к школе и преподавателям, однако имеется много вопросов работникам органов профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Они признали, что подросток, допустивший агрессию, был известен им как «трудный», однако не смогли ничего сделать, чтобы не допустить такого эксцесса.