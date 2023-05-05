Председатель СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения смоленского школьника

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на восьмилетнего ребенка в смоленской школе. 13-летний подросток ударил мальчика головой об пол.
Первоклассник пошел на перемене в туалет вылить воду после урока керамики. На выходе он столкнулся с более старшими школьниками, и они стали проявлять в его отношении беспричинную агрессию, передает сетевое издание «СмолНарод». Один из мальчиков нанес ребенку несколько ударов в живот, а затем взял за ноги и ударил головой об пол.
Сейчас первоклассник проходит лечение. Он и без того страдал ослабленным зрением и как теперь скажется полученная травма — неизвестно. Отец пострадавшего ребенка заявил, что у него нет претензий к школе и преподавателям, однако имеется много вопросов работникам органов профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Они признали, что подросток, допустивший агрессию, был известен им как «трудный», однако не смогли ничего сделать, чтобы не допустить такого эксцесса.