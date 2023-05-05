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Председатель СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения смоленского школьника

Общество
Председатель СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения смоленского школьника

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на восьмилетнего ребенка в смоленской школе. 13-летний подросток ударил мальчика головой об пол.

Первоклассник пошел на перемене в туалет вылить воду после урока керамики. На выходе он столкнулся с более старшими школьниками, и они стали проявлять в его отношении беспричинную агрессию, передает сетевое издание «СмолНарод». Один из мальчиков нанес ребенку несколько ударов в живот, а затем взял за ноги и ударил головой об пол.

Сейчас первоклассник проходит лечение. Он и без того страдал ослабленным зрением и как теперь скажется полученная травма — неизвестно. Отец пострадавшего ребенка заявил, что у него нет претензий к школе и преподавателям, однако имеется много вопросов работникам органов профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Они признали, что подросток, допустивший агрессию, был известен им как «трудный», однако не смогли ничего сделать, чтобы не допустить такого эксцесса.
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