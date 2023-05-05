ВСУ выпустили по поселку Широкая Балка в ДНР 40 снарядов из РСЗО «Град»

Известно, что этот населенный пункт находится в двух километрах от одного из крупнейших городов агломерации Донецка – Горловки. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Помимо этого, ВС Украины запустили 38 снарядов натовского калибра и 10 ракет из системы залпового огня.