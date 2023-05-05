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ВСУ выпустили по поселку Широкая Балка в ДНР 40 снарядов из РСЗО «Град»

Происшествия
ВСУ выпустили по поселку Широкая Балка в ДНР 40 снарядов из РСЗО «Град»

Украинская армия атаковала поселок Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив порядка 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации.

Известно, что этот населенный пункт находится в двух километрах от одного из крупнейших городов агломерации Донецка – Горловки. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Помимо этого, ВС Украины запустили 38 снарядов натовского калибра и 10 ракет из системы залпового огня.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Ясиноватой в ДНР погибли три человека. Кроме этого, получили ранения женщина и двое мужчин.
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