Политолог Карасев: Глядя на Хельсинки, Киев верит, что его тоже могут «ускоренно» принять в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский завершил свое короткое европейское турне. Он побывал в Финляндии и Нидерландах, но пока так и не доехал до Германии. Политолог Вадим Карасев подвел краткие итоги этого блиц-визита.
Напомним, 3 мая Зеленский приехал с неожиданным визитом в Финляндию. Там он встретился с финским коллегой Саули Ниинисте, а затем поучаствовал в Северо-украинском саммите с участием премьер-министров Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. После Финляндии украинский лидер посетил с визитом Нидерланды. В своем выступлении в Международном уголовном суде в Гааге он высказался против «гибридного иммунитета» для военных преступников, а также против «гибридного мира».
До этого он встретился с главами Сената и Палаты представителей Нидерландов Яном Брауном и Верой Бергкамп. А также выступил перед парламентом страны с «впечатляющей», по оценке СМИ, речью, которая почему-то не транслировалась в онлайн-режиме. Далее у Зеленского состоялись трехсторонние переговоры с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо. Затем у него состоялась аудиенция у короля Виллема-Александера, а также посещение базы Военно-воздушных сил Нидерландов.
По мнению экспертов, в ходе визита Зеленскому было важно поддержать общий конфронтационный настрой, чтобы исключить вероятность мирных переговоров с Россией. Этому способствовала и осуществленная накануне атака дронов на Кремль. Однако в результате этой атаки Россия может подвергнуть серьезным угрозам безопасность самого Зеленского, указали аналитики. А ему самому, при всем обилии планов по новым поездкам, пришлось вернуться в Киев.
Ранее на 13–14 мая у Зеленского, по данным немецких СМИ, намечалась поездка в Германию. Там, помимо переговоров с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, предполагалась поездка в Аахен с вручением Зеленскому премии Карла Великого. Но немецкий визит вдруг оказался под угрозой срыва. Как оказалось, в Киеве «настолько раздражены» утечкой информации о предстоящей поездке в ФРГ, что на Банковой теперь рассматривают возможность ее отмены.
Как считает политический аналитик Вадим Карасев, визит Зеленского в Европу стал попыткой «военно-дипломатической арт-подготовки» накануне анонсированного большого наступления ВСУ.
«Военные эксперты говорят о том, что украинская армия все еще не готова к наступлению, на котором жестко настаивает Запад. Поэтому Зеленский использовал дипломатические международные площадки, и попытался добиться большего военного обеспечения ВСУ — с целью хоть немного улучшить ее возможности, — считает аналитик. — Кроме того, он вновь получил возможность озвучить позиции Украины, а также активизировать дипломатические усилия накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе».
Эксперт пояснил — в Киеве продолжают упорно добиваться принятия более конкретных, политических решений о перспективах украинского членства в альянсе.
«Да, этот блиц-визит по Европе был для всех неожиданным, но его адресаты все же были выбраны с неким умыслом. Та же Финляндия прошла интересную трансформацию от «финляндизации», как нейтрального, внеблокового статуса — к «финляндизации» как особо быстрого пути в Североатлантический альянс. Эта страна в апреле стала 31-м членом НАТО, хотя год назад никто не верил в такую перспективу. Глядя на Хельсинки, Киев верит, что его тоже могут «ускоренно» принять в альянс. При этом на Банковой почему-то не учитывают тот факт, что возможности и техническое обеспечение ВСУ и финской армии несопоставимы».
Тем не менее по мнению Карасева, это — наглядный пример того, как большие геополитические события обнуляют разного рода прогнозы.
«Никто никогда не прогнозировал, что Финляндия менее чем за год станет членом НАТО, но теперь это факт. С этой точки зрения, посещение Зеленским именно Финляндии – таргетированный визит, имевший профильную направленность. Впрочем, и визит в Нидерланды имел направленность, опосредованно связанную с евроатлантическими перспективами Украины, — пояснил аналитик. — В Нидерландах вновь прозвучали громкие заявления Зеленского о том, что «никаких переговоров с нынешним политическим руководством России не будет». Это — сигнал некоторым западным «партнерам» Киева, которые не оставляют попыток склонить его к переговорам по замораживанию конфликта. Кроме того, Нидерланды, Бельгия и Украина подписали совместную декларацию, согласовав действия по безопасности».
По его словам, эффектная точка в европейском турне президента Украины могла бы быть поставлена в Берлине. Но сейчас этот визит находится под угрозой срыва, и сторонам нужно приложить определенные усилия для того, чтобы он вообще состоялся.
«Сегодня Германия поставила под вопрос свою миссию «экономического локомотива ЕС». При этом она постепенно возрождает свой военно-промышленный потенциал, и это — прямое следствие украинского конфликта. Если визит Зеленского в Берлин все же состоится, то военно-промышленный и экономический статус ФРГ в Европе будет важен, чтобы утвердить геополитические позиции Киева в Европе на весь 2023 год», — заключил эксперт.
Напомним, как заявил 5 мая обозреватель Стивен Брайен на страницах издания Asia Times, президент Украины Владимир Зеленский неслучайно оказался за пределами своей страны после атаки беспилотников на Кремль. «Киевские власти отрицают причастность к атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в центре Москвы. Однако «по удобному стечению» обстоятельств, именно в этот момент Зеленский находился с визитом в Финляндии», — указало издание. Как отметило Asia Times, президент Украины решил отложить свое возвращение на родину, что свидетельствует о «страхе Зеленского за свою безопасность», и он якобы «хотел иметь пути для отступления».