Напомним, как заявил 5 мая обозреватель Стивен Брайен на страницах издания Asia Times, президент Украины Владимир Зеленский неслучайно оказался за пределами своей страны после атаки беспилотников на Кремль. «Киевские власти отрицают причастность к атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в центре Москвы. Однако «по удобному стечению» обстоятельств, именно в этот момент Зеленский находился с визитом в Финляндии», — указало издание. Как отметило Asia Times, президент Украины решил отложить свое возвращение на родину, что свидетельствует о «страхе Зеленского за свою безопасность», и он якобы «хотел иметь пути для отступления».