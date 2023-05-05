Эдгард Запашный об атаках на Кремль и ядерном оружии: «Многие из нас уже настроены более чем решительно»

Российские войска и спецслужбы не арестовали и не уничтожили ни одного из действующих политиков Украины. И, видимо, это тоже одна из частей стратегии. Но после нападения на Кремль самым главным вопросом во всем мире опять стало рассуждение — применит ли в этот раз РФ тактическое ядерное оружие? Я слышу, что настроение российского и пророссийского общества, готовых поддержать применение ядерного оружия становится все больше. И этому способствуют именно террористические акты со стороны Украины. Еще раз напомню: ЛЭП, сход поездов, обстрелы российских городов, Крымский мост, Кремль. А последнее вообще можно и нужно озвучить, как нападение на главу государства, действующего президента Владимира Владимировича Путина. В общем, многие из нас уже настроены более чем решительно. Однако очевидно, что ядерное оружие Россия до сих пор не готова применять. Тогда вопросы звучат именно так: как именно, когда примерно и каким способом должна закончиться специальная военная операция?