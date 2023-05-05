Эдгард Запашный об атаках на Кремль и ядерном оружии: «Многие из нас уже настроены более чем решительно»

Недавние атаки Кремля украинскими беспилотниками, подрывы ЛЭП в Ленинградской области, диверсии на железнодорожных путях, организация теракта на Крымском мосту — все эти действия киевского режима требуют самого жесткого ответа. По мнению гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, именно этого ответа ждет российское общество.
В авторской колонке для ФАН он высказал мысль — такая ситуация сложилась потому, что «по старой русской традиции, слишком медленно запрягаем».
Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.
Слишком медленно запрягаем. Колонка Эдгарда Запашного
Как все вы прекрасно знаете, произошло то, что раньше показывали только в фильмах с Томом Крузом и другими известными голливудскими актерами. Произошла атака на Кремль. Два беспилотника достигли территории Кремля поздно ночью, один из них воткнулся в головное здание Кремлевского дворца, на котором находится флагшток с реющим стягом Российской Федерации.
Произошел небольшой взрыв, небольшое возгорание, которое быстро было потушено. Флагшток и сам флаг остались на месте. Но не остались на месте наши с вами мысли, которые зазвучали, как говорится, «из всех утюгов».
Главный редактор RT Маргарита Симонян написала в своем Twitter: «Может, теперь начнется по-настоящему?»
Эта фраза является продолжением того, что когда-то сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: «Мы еще даже не начинали».
И мы действительно почему-то еще не начинали. А ведь атаки на Россию и проникающие террористические акты становятся все глубже и глубже. Постоянные обстрелы Донецка, а это уже Россия, взрыв ЛЭП в Ленинградской области, подрыв Крымского моста, сход сразу нескольких поездов на территории Российской Федерации, а теперь еще и атака на Кремль. И все это происходит, как я убежден, именно потому, что мы, по старой русской традиции, слишком медленно запрягаем.
Слушая на постоянной основе ведущих политических деятелей на известных российских федеральных каналах, я все чаще и чаще слышу от них, мол никто не знает настоящие цели СВО. Что они до сих пор являются призрачными. Ведь те слова, которые были озвучены руководством страны о денацификации Украины говорят о том, что российские войска должны пройти насквозь всю территорию этой страны для того, чтобы полностью искоренить фашизм.
На протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдаем, как российские солдаты медленно продвигаются вперед, штурмуя, в буквальном смысле слова, дом за домом. И я понимаю, насколько это сложно и опасно. Да, мы несем потери, да, украинские войска несут потери в 7-8 раз больше. Но, то продвижение, которое демонстрируют наши силы последние несколько месяцев отображают факт того, что всю территорию Украины мы сможем пройти только за несколько долгих лет. Соответственно возникает вопрос: а мы действительно будем денацифицировать Украину или цели поменялись? Если поменялись, то в какую сторону, и чем должна закончиться специальная военная операция?
Российские войска и спецслужбы не арестовали и не уничтожили ни одного из действующих политиков Украины. И, видимо, это тоже одна из частей стратегии. Но после нападения на Кремль самым главным вопросом во всем мире опять стало рассуждение — применит ли в этот раз РФ тактическое ядерное оружие? Я слышу, что настроение российского и пророссийского общества, готовых поддержать применение ядерного оружия становится все больше. И этому способствуют именно террористические акты со стороны Украины. Еще раз напомню: ЛЭП, сход поездов, обстрелы российских городов, Крымский мост, Кремль. А последнее вообще можно и нужно озвучить, как нападение на главу государства, действующего президента Владимира Владимировича Путина. В общем, многие из нас уже настроены более чем решительно. Однако очевидно, что ядерное оружие Россия до сих пор не готова применять. Тогда вопросы звучат именно так: как именно, когда примерно и каким способом должна закончиться специальная военная операция?