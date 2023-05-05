Сотрудник ресторана пожилого свекра певицы Алсу украл у хозяина заведения более миллиона рублей

Сотрудник столичного ресторана, принадлежащего свекру певицы Алсу, украл у своего начальника больше миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Заведение «Башкортостан» расположено в Орликовом переулке в Москве и принадлежит 68-летнему Рафаэлу Абрамову, отцу супруга российской певицы Алсу. На днях мужчина заявил в полицию о краже в особо крупном размере.
По его словам, один из сотрудников ресторана воспользовался положением и выкрал более миллиона рублей. В настоящий момент подозреваемого разыскивает полиция.
Накануне в Москве угнали люксовый спортивный автомобиль Lamborghini Murcielago. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам в течение нескольких часов.