Подаренную президентом Владимиром Путиным икону начали перевозить по подразделениям группировки войск «Днепр»

Икону с образом «Спаса Нерукотворного», которую президент РФ Владимир Путин подарил группировке войск «Днепр», начали перевозить по ее подразделениям.
О начале перевозки иконы по подразделениям «Днепра» изданию ТАСС рассказал представитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Вячеслав. Он также отметил, что будет сопровождать «крестный ход» иконы, который займет больше месяца.
«Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть — неважно», — сообщил протоиерей.
Верховный главнокомандующий поздравил военных штаба «Днепр» с Пасхой и вручил им копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи». Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.