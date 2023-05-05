Подаренную президентом Владимиром Путиным икону начали перевозить по подразделениям группировки войск «Днепр»

О начале перевозки иконы по подразделениям «Днепра» изданию ТАСС рассказал представитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Вячеслав. Он также отметил, что будет сопровождать «крестный ход» иконы, который займет больше месяца.