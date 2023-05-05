«Пузырь не схлопнется, так ужмется»: экономист Бобров заявил о неизбежности дефолта США

Частичный дефолт правительства США — не неожиданное дело. Доллар тянут книзу громадные долги Вашингтона, его рекордные расходы на армию и тюремную систему, а также на поддержку политических режимов других стран и помогающих им американских крупных бизнесов, заявил ФАН кандидат экономических наук и публицист Игорь Бобров.
Затяжной сценарий банкротства Соединенных Штатов может привести к потере около восьми миллионов рабочих мест в стране. Об этом говорится в отчете Совета экономических консультантов при Белом доме, обнародованном американской администрацией.
«Недавний анализ агентства Moody’s с использованием другой модели макроэкономики пришел к аналогичному выводу. Они прогнозируют, что при чистом увеличении потолка госдолга рост рабочих мест продолжится в течение нескольких следующих кварталов и создаст 900 тысяч новых вакантных должностей. Однако, при затянувшемся сценарии дефолта потери рабочих мест составят почти восемь миллионов человек, что представляет существенную разницу, аналогичную той, что демонстрируют наши собственные прогнозы», — значится в документе.
В Вашингтоне предупредили об отсутствии возможности тратить средства на меры поддержки населения, такие как расширенное страхование по безработице. Администрация отметила, что федеральное и местные правительства окажутся беспомощны при затяжном дефолте. У простых граждан в таком случае неизбежно возникнут проблемы с займами в банках, которым в условиях неопределенности придется резко поднять процентные ставки.
Видимо, кризис кредитных организаций Соединенных Штатов уже невозможно отрицать. Западные СМИ также неоднократно сообщали, что американские банки стремительно теряют в стоимости.
Бобров отметил, что доллар США не самым лучшим образом обеспечен внутренними условиями проживания в Америке.
«В Соединенных Штатах дорогостоящая рабочая сила при очевидно высокой стоимости жизни. Можно честно зарабатывать в месяц 2500 долларов и жить как почти банкрот. В США абсурдно раздуты стандарты жилья. На среднестатистического американца приходится свыше 70 кв. м жилой площади, в Дании или Германии же вполне хватает 40 кв. м.
Притом снять и купить комнату или малогабаритную квартиру иногда крайне непросто. Громоздкие дома в 150–300 кв. м с участками по 30–50 соток, часто без права иметь на них огород, являются результатом конкуренции штатов за привлечение жителей, налогоплательщиков и девелоперов недвижимости. Многое в этой сфере занормировано на региональном уровне», — пояснил собеседник ФАН.
Экономист указал на высокую стоимость американской недвижимости. На аренду либо ипотеку и услуги ЖКХ одной семье приходится отдавать не менее 1200 долларов в месяц, а кое-где и больше.
«Естественно, в неприличных для жизни районах издержки ниже, но жителям таких мест и сложнее с трудоустройством. Всеобщая автомобилизация возникла потому, что работа может находиться очень далеко от приемлемого жилья, нередко приходится 3–4 часа в день тратить на проезд. Содержание собственной машины обычно обходится примерно в 300–600 долларов в месяц», — добавил он.
По словам эксперта, эти непроизводительные расходы во многом являются следствием алчности именно банкиров и риелторов. Громадные массы банковского капитала и даже госдолга США «обеспечены» дороговизной в сфере недвижимости.
«Она же порождает "геттоизацию" и даже вымирание ряда районов — чтобы публика дорого платила за приличную недвижимость, должна существовать и очень неприличная! Сверх того, доллар тянут книзу громадные долги Вашингтона. И его рекордные в мире расходы на армию и тюремную систему, а также на поддержку разных политических режимов других стран и, главное, помогающих им своих же крупных бизнесов. Отсюда же и вздутая их стоимость.
Так или иначе, этот пузырь должен был если не схлопнуться, так ужаться. Обесценение банковских капиталов, убытки некоторых ТНК и, наконец, частичный дефолт правительства США — не неожиданное дело. Особенно в свете "раздолларизации" части мировой экономики, которую проводят Россия и Китай», — резюмировал Игорь Бобров.
Ранее кандидат экономических наук, публицист Андрей Песоцкий рассказал ФАН, что традиционные союзники Соединенных Штатов начинают вести свою игру. По словам эксперта, строить однополярный мир под американским флагом Вашингтону становится все сложнее.