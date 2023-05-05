«Пузырь не схлопнется, так ужмется»: экономист Бобров заявил о неизбежности дефолта США

В Вашингтоне предупредили об отсутствии возможности тратить средства на меры поддержки населения, такие как расширенное страхование по безработице. Администрация отметила, что федеральное и местные правительства окажутся беспомощны при затяжном дефолте. У простых граждан в таком случае неизбежно возникнут проблемы с займами в банках, которым в условиях неопределенности придется резко поднять процентные ставки.