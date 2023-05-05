Вице-премьер по экономике Козенко сообщил о планах по переселению из Запорожской области порядка 70 тысяч человек

Порядка 70 тысяч жителей Запорожской области будут переселены из населенных пунктов вблизи зоны соприкосновения. Об этом заявил вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.
По его словам, в первую очередь перемещать будут семьи с детьми. Сейчас уже начата работа в Пологовском районе. Жители будут переселены в город Бердянск — готовы к переезду около 1,5 тысячи человек.
«Предполагаются к перемещению в общей сложности порядка 70 тысяч человек... Будем контролировать, есть точки сбора», — сказал Козенко.
Он отметил, что переселение жителей из обстреливаемых населенных пунктов проводится на добровольной основе в пределах региона. Работа организована силами МЧС и министерства транспорта Запорожской области.
Недавно врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов временно переселят вглубь региона из-за усиления украинских обстрелов.