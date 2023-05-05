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Вице-премьер по экономике Козенко сообщил о планах по переселению из Запорожской области порядка 70 тысяч человек

Политика
Вице-премьер по экономике Козенко сообщил о планах по переселению из Запорожской области порядка 70 тысяч человек

Порядка 70 тысяч жителей Запорожской области будут переселены из населенных пунктов вблизи зоны соприкосновения. Об этом заявил вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.

По его словам, в первую очередь перемещать будут семьи с детьми. Сейчас уже начата работа в Пологовском районе. Жители будут переселены в город Бердянск — готовы к переезду около 1,5 тысячи человек.

«Предполагаются к перемещению в общей сложности порядка 70 тысяч человек... Будем контролировать, есть точки сбора», — сказал Козенко.

Он отметил, что переселение жителей из обстреливаемых населенных пунктов проводится на добровольной основе в пределах региона. Работа организована силами МЧС и министерства транспорта Запорожской области.

Недавно врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов временно переселят вглубь региона из-за усиления украинских обстрелов.
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