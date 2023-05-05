Тренера «Ростова» Карпина оштрафовали на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение на игре со «Спартаком»

С другой стороны, из-за плотного рабочего графика в РПЛ Карпин не смог принять участие в ретро-матче между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». Хотя прославленный тренер «красно-белых» Олег Романцев хотел бы видеть его в составе своей команде на «Волгоград-Арены» 1 мая.