Тренера «Ростова» Карпина оштрафовали на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение на игре со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) Артур Григорьянц заявил, что главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина не стали дополнительно дисквалифицировать по результатам игры со «Спартаком». Его просто оштрафовали на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение.
«Ростов» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде разошелся вничью со столичным «Спартаком». Правда, уже после финального свистка главный рефери встречи Кирилл Левников показал наставнику ростовчан красную карточку.
«Решили не применять дополнительной дисквалификации к Карпину. За неспортивное поведение он оштрафован на 60 тысяч рублей», — рассказал СМИ глава КДК.
Тем не менее, из-за удаления в матче Карпин получил автоматическую одноматчевую дисквалификацию.
С другой стороны, из-за плотного рабочего графика в РПЛ Карпин не смог принять участие в ретро-матче между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком». Хотя прославленный тренер «красно-белых» Олег Романцев хотел бы видеть его в составе своей команде на «Волгоград-Арены» 1 мая.