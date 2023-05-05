Глава МИД Италии Таяни заявил, что больной лейкемией Берлускони приступил к работе

Глава МИД Италии Антонио Таяни в преддверии мероприятия партии больного лейкемией Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» высказался о состоянии здоровья экс-премьера страны.
По словам Таяни, Берлускони уже приступил к политической работе из палаты в клинике. Дипломат сказал, что лидер партии «Вперед, Италия» идет на поправку — наиболее сложный этап лечения уже остался позади. Возможно, Берлускони сможет принять участие в ближайших мероприятиях его политической организации в дистанционном формате.
«Для нас важно не только его здоровье, но и его возможность продолжать руководить нашей политической силой», — подчеркнул министр иностранных дел.
Ранее Берлускони после постановки диагноза лейкемия заявил, что справится со всеми сложностями.