Вооруженные силы Украины устали от боевых действий, а президент Владимир Зеленский не может в полной мере обеспечить потребности бойцов в зоне СВО. Об этом рассказал генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос в эфире местного телеканала.
По словам военнослужащего, ВСУ «уже достало это неуважение со стороны политиков». Помимо этого, вместо мотивирующих слов поддержки, армия слышит в регулярных обращениях главы государства только общие фразы. Как отметил Кривонос, неуважительное отношение к вооруженным силам может спровоцировать протесты, поскольку «терпение все же заканчивается».
Что касается главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пока он не сообщает о внутренних разногласиях из-за своей привычки соблюдать дисциплину. Однако, если это потребуется, он может вмешаться, подытожил Кривонос.
Ранее генерал-майор заявил, что армия Украины способна удачно пройти некоторые российские территории только в случае плохой подготовки и дефицита людей в Вооруженных силах РФ.