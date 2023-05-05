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Украинский генерал-майор Сергей Кривонос: военные недовольны действиями президента Владимира Зеленского

Армия
Украинский генерал-майор Сергей Кривонос: военные недовольны действиями президента Владимира Зеленского

Вооруженные силы Украины устали от боевых действий, а президент Владимир Зеленский не может в полной мере обеспечить потребности бойцов в зоне СВО. Об этом рассказал генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос в эфире местного телеканала.

По словам военнослужащего, ВСУ «уже достало это неуважение со стороны политиков». Помимо этого, вместо мотивирующих слов поддержки, армия слышит в регулярных обращениях главы государства только общие фразы. Как отметил Кривонос, неуважительное отношение к вооруженным силам может спровоцировать протесты, поскольку «терпение все же заканчивается».

Что касается главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пока он не сообщает о внутренних разногласиях из-за своей привычки соблюдать дисциплину. Однако, если это потребуется, он может вмешаться, подытожил Кривонос.

Ранее генерал-майор заявил, что армия Украины способна удачно пройти некоторые российские территории только в случае плохой подготовки и дефицита людей в Вооруженных силах РФ.
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