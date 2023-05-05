Украинский генерал-майор Сергей Кривонос: военные недовольны действиями президента Владимира Зеленского

По словам военнослужащего, ВСУ «уже достало это неуважение со стороны политиков». Помимо этого, вместо мотивирующих слов поддержки, армия слышит в регулярных обращениях главы государства только общие фразы. Как отметил Кривонос, неуважительное отношение к вооруженным силам может спровоцировать протесты, поскольку «терпение все же заканчивается».