Египет объявил о скорой встрече глав МИД арабских стран по Судану и Сирии

Каир, 5 мая. Внеочередная встреча министров иностранных дел арабских государств, посвященная ситуации в Судане и Сирии, пройдет 7 мая. Об этом сообщили в МИД Египта.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства АРЕ, его руководитель Самех Шукри провел 3 и 4 мая телефонные разговоры со своими коллегами из Судана, Саудовской Аравии, Ирака, Алжира, Джибути и Кении. По словам официального представителя египетского МИД Ахмеда Абу Зейда, переговоры проходили в рамках согласования позиций и подготовки к вышеуказанной внеочередной встрече.
«Контакт с министром иностранных дел Кении произошел в рамках консультаций в связи с кризисом в Судане и координации усилий по прекращению огня и расширению доступа к гуманитарной и чрезвычайной помощи братскому народу. Он касался также обсуждения шагов по урегулированию конфликта, предпринятых арабскими и африканскими государствами», — добавлено в заявлении.
Боевые действия между армией и Силами быстрого реагирования Судана вспыхнули 15 апреля. К настоящему времени объявлено уже шестое