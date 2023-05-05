Египет объявил о скорой встрече глав МИД арабских стран по Судану и Сирии

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства АРЕ, его руководитель Самех Шукри провел 3 и 4 мая телефонные разговоры со своими коллегами из Судана, Саудовской Аравии, Ирака, Алжира, Джибути и Кении. По словам официального представителя египетского МИД Ахмеда Абу Зейда, переговоры проходили в рамках согласования позиций и подготовки к вышеуказанной внеочередной встрече.