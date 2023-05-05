Тысячи фанатов ФК «Наполи» отпраздновали победу любимой команды в первенстве Италии

Жители Неаполя и других итальянских городов вышли на улицы, чтобы громко отпраздновать победу «Наполи» — команда впервые за 33 года выиграла чемпионат Италии по футболу. В последний раз чемпионский титул клубу принес Диего Марадона в 1990 году, также он помог это сделать в 1987 году, поэтому радость болельщиков была на соответствующем уровне.
В результате ничьей 1:1 с «Удинезе» «Наполи» получил очки, необходимые для победы в чемпионате. Триумф тренера Лучано Спаллетти принес команде третий титул в Серии А в истории клуба.
В связи с этим в ночь с четверга на пятницу фанаты футбольной команды заполонили улицы Италии, чтобы отметить долгожданное достижение «Наполи». В руках у них были флаги клуба, на лицах — улыбки, а в небе — фейерверки.