Тысячи фанатов ФК «Наполи» отпраздновали победу любимой команды в первенстве Италии

Жители Неаполя и других итальянских городов вышли на улицы, чтобы громко отпраздновать победу «Наполи» — команда впервые за 33 года выиграла чемпионат Италии по футболу. В последний раз чемпионский титул клубу принес Диего Марадона в 1990 году, также он помог это сделать в 1987 году, поэтому радость болельщиков была на соответствующем уровне.