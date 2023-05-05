Суд в Москве арестовал второго обвиняемого по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Второго обвиняемого по уголовному делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа арестовали в Москве. По решению Пресненского районного суда, 19-летний дебошир пробудет за решеткой в течение двух месяцев, сообщили в судебной инстанции.
Мера пресечения, избранная в отношении молодого человека, будет действовать до 2 июля 2023 года. В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что не признает своей вины и возражает против ареста. Обвиняемый в нападении и избиении спортсмена в центре Москвы попросил Пресненский суд избрать другое наказание, которое не было бы связано с лишением свободы.
Ранее сообщалось, что в Москве отправили под стражу первого хулигана, обвиняемого в нападении на баскетболиста Алексея Шведа. Злоумышленник пробудет в СИЗО до 2 июля.