Суд в Москве арестовал второго обвиняемого по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Мера пресечения, избранная в отношении молодого человека, будет действовать до 2 июля 2023 года. В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что не признает своей вины и возражает против ареста. Обвиняемый в нападении и избиении спортсмена в центре Москвы попросил Пресненский суд избрать другое наказание, которое не было бы связано с лишением свободы.