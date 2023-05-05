Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никопольском районе страны

Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никопольском районе страны

Серия взрывов слышна в Никополе на юге Украины, в Днепропетровской области. Соответствующей информацией поделились местные средства массовой информации.

Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. Прежде сообщалось о начале масштабного ракетного удара по территории украинского государства. Целями соответствующего действия являются тылы и резервы украинской армии, стягиваемые для наступления, подчеркнули местные СМИ.

Прежде стало известно, что после объявления воздушной тревоги в Киеве прогремел взрыв. В настоящий момент отсутствуют подробности и детали произошедшего. Также неизвестно, куда именно попал снаряд.
Украина никополь взрыв
Военкоры ФАН