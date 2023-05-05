«Поезда памяти» прибыли на тульский вокзал

Составы находились в пути около шести часов. Конечным пунктом стал Московский вокзал в Туле. Там все участники возложили цветы к мемориалу, почтили память павших воинов минутой молчания и попробовали солдатской каши из полевой кухни. Ехал в составе «Поездов памяти» и паровоз П-36, полностью идентичный тем, что перевозили грузы и раненых во время Великой Отечественной войны.