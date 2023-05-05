Церковный раскол на Украине: провал век назад

Патриарший экзарх Украины митрополит Михаил отказался присутствовать на этом сборище, заявив, что «гадюк в епископы» посвящать не будет. В итоге украинские «епископы» были возведены в сан с нарушением канонических правил, а Василий Липковский сам «посвятил» себя в высший церковный сан. По церковным канонам это могут сделать только два других епископа, но «если нельзя, но очень хочется, то можно».