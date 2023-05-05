Церковный раскол на Украине: провал век назад

5 мая 1920 года Рада Украинской народной республики (УНР) приняла постановление об организации украинской церкви. Независимой ни от какой церковной организации, в том числе Московского патриархата. Попытка была обречена на провал, как, собственно, и петлюровщина, однако, к сожалению, был сделан определенный задел.
Еще 1 января 1919 года директория УНР приняла закон «Об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства». Через 100 лет, 6 января 2019 года, Константинопольским патриархом был издан, так называемый Томос о том, что киевская митрополия получает автокефальный статус Православной церкви Украины.
Сегодня против православных, оставшихся верными Московскому патриархату ведется настоящий геноцид, захватываются храмы, в том числе Киево-Печерская лавра, а священники подвергаются обструкции и поруганию.
Столетие назад подобные действия петлюровских «автокефальщиков» успеха не имели. Через своего посла в Турции они попытались добиться признания самопровозглашенной церкви Константинопольским патриархатом, но тщетно.
14 октября 1921 года сторонники Украинской автокефальной православной церкви созвали так называемый Всеукраинский православный церковный собор. В нем приняли участие лишь 64 священника и 17 диаконов.
Православная российская церковь (с 1943 года — Русская православная церковь) с патриархом Тихоном во главе расценивала действия автокефалистов на Украине как раскол.
Патриарший экзарх Украины митрополит Михаил отказался присутствовать на этом сборище, заявив, что «гадюк в епископы» посвящать не будет. В итоге украинские «епископы» были возведены в сан с нарушением канонических правил, а Василий Липковский сам «посвятил» себя в высший церковный сан. По церковным канонам это могут сделать только два других епископа, но «если нельзя, но очень хочется, то можно».
УАПЦ не была признана ни одной из канонических православных церквей, став маргинальной структурой.
Эта история словно повторяется сегодня, но в более гротескной форме. Однако ее урок говорит о том, что у раскольников в итоге не получится ровным счетом ничего.