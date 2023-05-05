Великобритания может нарастить производство востребованных ВСУ снарядов 155 мм

Более того по данным Daily Telegraph, Лондон намерен значительно увеличить выпуск артиллерийских боеприпасов, но чтобы восполнить, прежде всего, запасы на своих складах. Издание также сообщало о том, что власти Украины пытаются найти в Британии заводы ВПК, способные производить оружейный арсенал для гаубиц калибром 155 мм в связи с их нехваткой.