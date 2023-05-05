Великобритания может нарастить производство востребованных ВСУ снарядов 155 мм

Военное министерство Великобритании собирается нарастить производство снарядов 155 мм. При этом вопрос их отправки на Украину еще не решен, заявила заместитель министра обороны королевства Аннабель Голди.
Более того по данным Daily Telegraph, Лондон намерен значительно увеличить выпуск артиллерийских боеприпасов, но чтобы восполнить, прежде всего, запасы на своих складах. Издание также сообщало о том, что власти Украины пытаются найти в Британии заводы ВПК, способные производить оружейный арсенал для гаубиц калибром 155 мм в связи с их нехваткой.
Правда, замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи подтвердил факт перепродажи вооружений, поставляемых киевскому режиму до того, как они попадают в руки солдат ВСУ.