Взрыв прогремел в Киев после объявления воздушной тревоги

Жители столицы Украины услышали взрыв. Он прозвучал после объявления в городе воздушной тревоги.
Местные Telegram-каналы публикуют фотографию, на которой видно задымление. Пока не уточняют, куда именно попал снаряд. Также не приводят деталей удара.
По предварительной информации, идет масштабный ракетный удар по территории государства. Появляются сообщения о взрывах и в других регионах.
Прежде на территории 12 областей и Киева объявили воздушную тревогу. Граждан просят незамедлительно проследовать в укрытия.