Экономист Голубев объяснил, почему, несмотря на санкции, экономика России избегает рецессии

Причинами дефицита бюджета РФ экономист считает падением российского экспорта в результате введенных санкций и увеличение расходов на военные нужды. Однако вливание существенных денежных средств в ВПК, по его словам, явилось причиной того, что российская экономика в прошлом году просела не на 12%, как рассчитывали на Западе, а всего на 2%. Эффект от стимулирования производственной базы, доля которой в экономике РФ составляет 40%, по мнению Артема Голубева, будет краткосрочным. В связи с этим рекомендует экономическому блоку прорабатывать меры, которые позволят активно развивать другие секторы экономики.