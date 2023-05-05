Экономист Голубев объяснил, почему, несмотря на санкции, экономика России избегает рецессии

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как несмотря на жесткие санкции Запада, России продолжает накапливать золотовалютные резервы и развивает свою экономику.
Минфин России может возобновить закупку валюты в рамках бюджетного правила на фоне стабилизации рублевых доходов от продажи нефти. Об этом со ссылкой на собственные данные пишет Bloomberg. По оценкам агентства, на предварительном этапе сумма закупок юаней составит в долларовом эквиваленте $200 миллионов.
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев считает, что Минфин решил пополнить валютные резервы, потому что решил проблемы с дефицитом бюджета, которые были в первом квартале текущего года.
По его словам, к концу марта в бюджет пришли отсроченные платежи по налогам на сумму 2,5 триллиона рублей, в результате чего рекордный квартальный дефицит бюджета снизился вдвое. В текущих условиях, напомнил он, новое бюджетное правило исходит не из цены на нефть, а из запланированных Минфином поступлений нефтегазовых средств.
Если поступление их ожидается ниже базового уровня, то бюджет пополняется из Фонда национального благосостояния посредством продажи резервных юаней, что и происходило в первом квартале 2023 г. Когда нефтегазовых поступлений ожидается больше, чем ранее запланировано, то наоборот, излишки их идут на пополнение резервов, что в данном случае и может произойти, пояснил Артем Голубев.
«К концу первого квартала у нас просто заканчивались юанивые резервы, все, что было, мы распродали. И поскольку сейчас у нас более или менее неплохая ситуация и, возможно, потребуется вновь пополнять бюджет через продажу иностранной валюты, юанивые запасы приходится пополнять», — заявил он.
По словам экономиста, мы сейчас вышли на достаточно такой комфортный для Минфина и для многих российских компаний-экспортеров сырья уровень соотношения рубля к иностранным валютам. В условиях покупки юаней он ожидает незначительное ослабление рубля к иностранным валютам, но не думает, что он уйдет ниже 80 за доллар.
Слабый рубль, считает эксперт, выгоден правительству, чтобы пополнять бюджет и поддерживать нефтегазовые компании, которые несут большую налоговую нагрузку. На днях Минфин объявил, что демпфер по нефтепродуктам будет пересмотрен, и доплаты нефтегазовым компаниям за равную доходность при поставках российских нефтепродуктов на экспорт и на внутренний рынок сократятся.
Слабый рубль, считает Артем Голубев, позволит нефтяным компаниям как-то компенсировать сокращающиеся дотации из бюджета. Вместе с тем, экономист не исключает укрепление рубля. По его мнению, это может произойти, если страны G7 на предстоящем саммите введут полный запрет на торговлю с РФ. Резкое сокращение импорта какой-ли продукции из западных стран приведет к резкому снижению спроса на валюту, и в результате рубль опять может подняться до отметки 50-60 за доллар и евро.
«Быстро переориентироваться на, скажем, какие-то восточные страны, понятное дело, не получится, и опять повторится та ситуация, которая была в прошлом году», — пояснил Артем Голубев.
Однако если это произойдет, то укрепление рубля будет не долгим, отметил он. К тому же экономист сомневается, что G7 решатся ввести полный запрет на экспорт своей продукции в РФ. По его словам, такое решение сильно навредит экономике Евросоюза, потому что они потеряют огромный рынок сбыта производимых товаров.
«Они вряд ли смогут это как-то компенсировать. А учитывая, что сейчас ситуация, скажем, предкризисная или предрецессионная и в Европе, и в США, скорее всего, они не решаться еще сильнее давить на своих производителей», — пояснил Артем Голубев.
Экономист считает, что рубль будет находиться в зоне 80-90 за доллар. Это, по его словам, дает возможность правительству сокращать дефицит бюджета, не разгоняя инфляцию. 12%-я девальвация рубля, если это не произойдет резко, по его мнению, не сильно отразится на инфляции, которая на текущий момент является рекордно низкой.
Причинами дефицита бюджета РФ экономист считает падением российского экспорта в результате введенных санкций и увеличение расходов на военные нужды. Однако вливание существенных денежных средств в ВПК, по его словам, явилось причиной того, что российская экономика в прошлом году просела не на 12%, как рассчитывали на Западе, а всего на 2%. Эффект от стимулирования производственной базы, доля которой в экономике РФ составляет 40%, по мнению Артема Голубева, будет краткосрочным. В связи с этим рекомендует экономическому блоку прорабатывать меры, которые позволят активно развивать другие секторы экономики.
Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Европейский союз (ЕС) исчерпал все возможности по введенным антироссийским санкциям.