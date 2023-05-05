Глава «Женского диалога» Семерикова поздравила посла Польши с Днем Победы и спросила о причинах поддержки неонацизма

В преддверии Дня Победы председатель Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова поздравила польский народ с праздником и попросила посла Польши в Кшиштофа Краевского ответить, почему республика поддерживает идеологию неонацизма.
В письме дипломату она напоминает, что по замыслам Гитлера, Республика Польша должна была быть полностью стерта с лица Земли. Сейчас же, по ее мнению, стирается подвиг предков, которые одолели нацистскую Германию.
«Польско-советские ветераны завещали нам беречь мир. И что сегодня происходит? Стерта память, стерт Подвиг наших отцов и матерей! В Республике Польша в день памяти жертв Холокоста проходил Марш живых. Это способ прежде всего молодежи почтить память всех людей, погибших от рук нацисткой Германии во время Второй мировой войны, сохранить в памяти общечеловеческие ценности, право каждого человека жить в мире. Господин Посол, что сегодня происходит с Польшей? Почему поддерживается идеология неонацизма? Уверена, что получу от Вас ответы на эти вопросы. Со своей стороны, хочу поздравить Вас с Днем Победы, Великим Праздником всего прогрессивного Человечества!», — написано в документе.
Стоит отметить, что мать Елены Семериковой — обладательница медали «Польский бронзовый крест заслуги» за разминирование города Краков Ванда Кадцина-Врублевская участвовала в освобождении республики. Она вместе со своими боевыми товарищами одна из первых вошла в лагерь смерти Аушвиц навсегда запомнив ужасающие свидетельства человеконенавистнической идеологии фашизма. Впоследствии эти страшные воспоминания публиковали ведущие европейские СМИ, чтобы донести правду о преступлениях, совершенных нацистами.
По словам Семериковой, в устной форме ей уже сообщили, что Кшиштоф Краевский подготовит ответ. Но чуть позже — сейчас он находится в коротком отпуске.
«Хочу сказать, что предыдущий опыт общения с новым послом был позитивным. Я поздравляла его с национальным праздником Польши, и он ответил. В своем ответе дипломат указал, что дружба России и Польши — это навеки. Понимаете, наши отношения строятся на общечеловеческих ценностях. Поэтому сегодня, я посчитала своим долгом обратиться к народу Польши через посла республики в Российской Федерации и отправила этот документ», — рассказала председатель «Женского диалога».
Как она рассказала корреспонденту ФАН, когда мамы не стало, то все посольство Польши провожало ее в последний путь, хотя отношения между нашими странами были очень натянутыми. Поэтому и сейчас она надеется на искренний, человеческий ответ.
«Какой ответ я хочу получить? Да, я задала вопрос в своем обращении, указав на факт, что гитлеровская Германия именно Польшу одну из первых хотела стереть лица Земли. И только благодаря доблестным воинам Красной армии и таким защитникам, как моя мама, она существует и сохранена как государство. Вы знаете, какие кровопролитные битвы были, какие ужасы творили нацисты в лагерях смерти — это чудовищное преступление, которое не должно быть забыто, а подвиг наших отцов и матерей не должен быть предан никогда — какие бы власти не приходили сегодня в Польшу. Вот поэтому я и задаю этот вопрос: как так получилось, что сегодня эта страна спонсирует нацистский киевский режим. Неужели история ничему не учит?», — высказалась она.
Помимо вопроса, в обращении к дипломату содержится и поздравление с Днем Победы. Как рассказала Семерикова, это поздравление адресовано не только дипломату, но и всему польскому народу. Поскольку многие жители республики сохранили и берегут память о событиях Второй мировой войны.
«Там действительно есть польский народ, который не приемлет вот эту неофашистскую идеологию: люди и общественные движения, противостоят массовым сносам памятников советским воинам. Есть такие силы, которые просто не могут смирится с происходящим, поэтому на 9 мая они возлагают цветы к оставшимся мемориалам. И этот год не станет исключением. Историю пытаются изменить, исковеркать и просто забыть, но она не позволит этого сделать. Мы не позволим этого сделать. Я верю, что придет час и все в Польше поймут, что это наша общая Победа! Поздравляю всех с этим великим праздником!», — заключила она.
Ранее Международное движение миротворчества «Женский диалог» опубликовало открытое обращение в адрес правительства, Госдумы и Совфеда. В нем участницы организации выразили свое возмущение решением суда в Гааге об ордере на арест президента РФ Владимира Путина и Уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой, и адресовали государственным структурам несколько предложений.