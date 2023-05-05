Режиссер клипа «Розовый фламинго» Михаил Хлебородов ушел из жизни в возрасте 56 лет

Михаил Хлебородов родился 9 марта 1967 года. Он был режиссером дилогии «Параграф 78», картины «Курьер из "Рая"», сериалов «Временно недоступен» и «Волшебник». Также он создавал клипы для исполнительницы Алены Свиридовой на песни «Розовый фламинго» и «Никто никогда».