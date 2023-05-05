Режиссер клипа «Розовый фламинго» Михаил Хлебородов ушел из жизни в возрасте 56 лет

Российский режиссер и продюсер Михаил Хлебородов скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС режиссер Григорий Константинопольский.
Об этом стало известно в пятницу, 5 мая. Причины смерти клипмейкера пока неизвестны.
Михаил Хлебородов родился 9 марта 1967 года. Он был режиссером дилогии «Параграф 78», картины «Курьер из "Рая"», сериалов «Временно недоступен» и «Волшебник». Также он создавал клипы для исполнительницы Алены Свиридовой на песни «Розовый фламинго» и «Никто никогда».
Ранее сообщалось об уходе из жизни заслуженной артистки РСФСР Тамары Панасюк. Актриса скончалась на 83-м году. Причины ее смерти также неизвестны.