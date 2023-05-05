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Российские врачи продолжают в полном объеме оказывать медицинскую помощь заразившимся COVID-19

Общество
Российские врачи продолжают в полном объеме оказывать медицинскую помощь заразившимся COVID-19

Сотрудники медицинских учреждений в России в полном объеме продолжают оказывать помощь заразившимся коронавирусной инфекцией. Соответствующей информацией поделились в Министерстве здравоохранения государства.

Об этом стало известно в пятницу, 5 мая. В настоящий момент циркуляция вируса в стране продолжается, указали в ведомстве. Профилактические меры до сих пор являются актуальными, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Так он сказал в ходе разговора с корреспондентом «Интерфакса».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что как минимум 20 миллионов человек скончались после заражения коронавирусной инфекцией.
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