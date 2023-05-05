Лариса Гузеева осудила скорбные посты российских звезд после смерти известных модельеров

Как пишет сетевое издание «Вечерний курьер», по словам артистки, обнародование своих эмоциональных личных соболезнований известными людьми по видео в соцсетях выглядит неискренне. Подобные излияния вызывают подозрения, что истинная их цель заключается в самопиаре и, что они являются способом привлечения внимания к собственной персоне за счет чужой смерти, заметила актриса.